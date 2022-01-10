Еще одна область перешла в оранжевую зону карантина

Вчера, 9 января, в оранжевую зону карантина перешла Херсонская область. Сейчас к ней присоединилась Сумская область.

В Сумской области коэффициент выявления случаев инфицирования составляет 21% при максимальной норме в 20%. Другие показатели в пределах нормы.

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Показатели Херсонской области

Между тем в Херсонской области превышена динамика уровня госпитализаций – 60% при норме 50%.

Какова ситуация в других регионах

В других областях Украины и в Киеве установлена желтая зона карантина. Уровень заболеваемости по стране – 151 на 100 тысяч населения. Зато оптимальный показатель – не более 75 на 100 тысяч человек.

Зато коэффициент выявления случаев инфицирования составляет 9,5% при норме ≤20% / <4%. А вот охват тестирования находится на уровне 778 при минимальной норме 300 на 100 тысяч населения.

Загруженность больниц

Уровень госпитализаций из-за COVID-19 довольно низкий – 26 при максимальной норме 60 на 100 тысяч населения. Зато динамика уровня госпитализаций тоже невысокая – 21,4% при допустимой норме в 50%. Между тем загруженность коек с кислородом составляет 22,2% (допустимая норма – 65%).

Зоны карантина в Украине / Инфографика Минздрава

За минувшие сутки, 9 января, в Украине обнаружили 1 969 новых больных COVID-19. В больницы госпитализировали 1 064 человека с COVID-19 или с имеющимися признаками болезни. К сожалению, еще 86 инфицированных умерли. Зато выздоровели 3 517 человек.

Адаптивный карантин в Украине / Данные: Минздрав / Инфографика 24 канала