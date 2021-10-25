Еще одна область уже 26 октября может попасть в красную зону

Ситуация с коронавирусом продолжает ухудшаться в регионах. Государственная комиссия техногенной безопасности может уже 26 октября перевести одну из областей с оранжевого на красный уровень ограничений.

Речь идет о Черниговской области, которую уже во вторник могут отправить в красную зону карантина. Такое заявление в СМИ сделала заместитель председателя ОГА Жанна Шерстюк.

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Черниговская область может оказаться в красной зоне

26 октября состоится заседание Государственной комиссии по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям. Все цифры указывают на то, что Черниговщина станет "красной".

Все показатели свидетельствуют о том, что Черниговская область может быть переведена в красную зону. И по уровню госпитализации, и по коэффициенту выявления новых случаев – область красная,

– сказала Жанна Шерстюк.

Как напомнила чиновница через 48 часов после принятия решения на государственной комиссии, Черниговщина будет переведена в красную зону.

Правила красной зоны

Нельзя проводить массовые мероприятия, кроме тех, где все участники имеют сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до мероприятия.

Культурные учреждения и спортивные комплексы будут работать только для вакцинированных или тех, кто имеет отрицательный ПЦР-тест.

Рынки, магазины, торговые центры, парикмахерские и салоны красоты могут продолжать работать, если весь персонал вакцинирован или имеет отрицательный ПЦР-тест.

Без изменений будут работать только банки, автозаправки, ветеринарные магазины, аптеки и все продовольственные магазины.

В заведениях торговли обязательно нужно носить маски, а заполненность помещений должна составлять не более 50%.

Ситуация с коронавирусом на Черниговщине

Сейчас в красную зону карантина входят 6 регионов: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская и Херсонская области. С 26 октября в красную зону карантина попадут Ровненская и Николаевская области.

Источник: СНБО