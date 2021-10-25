Еще одна область уже 26 октября может попасть в красную зону

25 октября 2021 , 23:13
Читати новину українською

Источник:

Суспільне

Ситуация с коронавирусом продолжает ухудшаться в регионах. Государственная комиссия техногенной безопасности может уже 26 октября перевести одну из областей с оранжевого на красный уровень ограничений.

Речь идет о Черниговской области, которую уже во вторник могут отправить в красную зону карантина. Такое заявление в СМИ сделала заместитель председателя ОГА Жанна Шерстюк.

Важно В Чернигов перестали поставлять кислород для COVID-больных – имеющегося хватит на несколько часов

Черниговская область может оказаться в красной зоне

26 октября состоится заседание Государственной комиссии по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям. Все цифры указывают на то, что Черниговщина станет "красной".

Все показатели свидетельствуют о том, что Черниговская область может быть переведена в красную зону. И по уровню госпитализации, и по коэффициенту выявления новых случаев – область красная,
– сказала Жанна Шерстюк.

Как напомнила чиновница через 48 часов после принятия решения на государственной комиссии, Черниговщина будет переведена в красную зону.

Правила красной зоны

  • Нельзя проводить массовые мероприятия, кроме тех, где все участники имеют сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до мероприятия.
  • Культурные учреждения и спортивные комплексы будут работать только для вакцинированных или тех, кто имеет отрицательный ПЦР-тест.
  • Рынки, магазины, торговые центры, парикмахерские и салоны красоты могут продолжать работать, если весь персонал вакцинирован или имеет отрицательный ПЦР-тест.
  • Без изменений будут работать только банки, автозаправки, ветеринарные магазины, аптеки и все продовольственные магазины.
  • В заведениях торговли обязательно нужно носить маски, а заполненность помещений должна составлять не более 50%.
Обратите внимание! Сейчас в красную зону карантина входят 6 регионов: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская и Херсонская области. С 26 октября в красную зону карантина попадут Ровненская и Николаевская области.

Ситуация с коронавирусом на Черниговщине

Источник: СНБО

  • За последние сутки в области зафиксировали 633 новых случая коронавируса, умерли 6 человек, а выздоровело лишь 14 человек.
  • По состоянию на 25 октября первую дозу вакцины получили 73 279 горожан, что составляет более 30% от взрослого населения.
  • Полный курс прививки прошли 54 227 человек – это более 23% населения.
Автор: Вероніка Климська