Еще одна потенциальная жертва Путина начала отдаляться от наследников гитлеровского Рейха

В Республике Казахстан объявили, что парад победы 9 мая в Казахстане не состоится. Официально это объясняется бюджетными трудностями.

Казахстан отгораживается от нового Рейха

Но политически все прекрасно понимают, что руководство Республики Казахстан в этом году просто пытается дистанцироваться от российского победобесия. Того отвратительного, гнусного победобесия, под эгидой которого Российская Федерация совершила свое вторжение в Украину.

Важно Не хороните живьем детей защитников Мариуполя, шанс на спасение есть

С этого дня, можно сказать, все усилия напомнить о России как о победительнице во Второй мировой войне совершенно бессмысленны. Россия сегодня – это страна-наследница гитлеровского Рейха. Ее президента Владимира Путина все чаще сравнивают с нацистским фюрером Адольфом Гитлером.

Человечество понимает, что в 1945 году одержали не окончательную победу во Второй мировой войне, что выступавший на стороне стран-союзников Советский Союз довольно быстро переродился в государство, которое по своей сути напоминает гитлеровскую Германию. А Владимир Путин, придя к власти в России в 2000 году, сделал все возможное, чтобы возродить государство, которое по своей сути применительно к человеческой жизни, идеологии, жестокости дублировало бы гитлеровский Рейх.

Таким образом, день 9 мая становится не днем ​​победы, а днем ​​поражения цивилизованного мира в борьбе с нацизмом, с которым сейчас отождествляется Российская Федерация, ее политическое руководство и ее вооруженные силы, которые убивают, грабят, насилуют, напоминают то, что делали эсэсовцы и гестаповцы на украинской земле.

Ну и, конечно, казахстанскому руководству очень не хочется, чтобы однажды с парадом этих преступных вооруженных сил на московских площадях по улицам Казахстана синхронно маршировали бы войска Республики Казахстан, чтобы казахстанскую армию сравнивали бы с русской, считали такой же жестокой и человеконенавистнической, как силы Владимира Путина

Имерия зла продолжает жить ультиматумами

Конечно в России такое нежелание казахов отождествляться с русскими военными преступниками уже вызывает бешенство. Один из депутатов Госдумы России Николай Новичков заявил, что российским властям нужно дипломатическими каналами указать Казахстану на недопустимость отказа от проведения парада победы в собственной стране.

И это, конечно, впечатляет. Впечатляет, насколько российские псевдополитики, все эти путинские холуи считают возможным указывать другим странам, как им жить, на каком языке разговаривать, какие советы проводить.

Даже сейчас, после нападения России на Украину, путинский министр иностранных дел Сергей Лавров, этот Риббентроп 21 века, требует от Украины дать гарантии развития в этой стране русского языка, не имеющего ничего общего с развитием самой украинской государственности, является языком, привнесенным на украинский территорию с помощью усилий Российской империи и ее безобразной реплики – Советского Союза.

Даже сейчас, через 50 дней войны, когда российские солдаты убивали, насиловали и грабили тех, кто до сих пор говорит в Украине на русском, Лавров и компания требуют защитить русскоязычное население. А, по-моему, русскоязычное население нужно защищать от Путиных, Лавровых и других военных преступников.

Даже сейчас российские политики считают, что они имеют право указывать казахам, когда и какие советы им проводить. А то, что в Казахстане сейчас смотрят со страхом на дальнейшие события РФ, это уже понятно.

Примечательно Российские "освободители" целенаправленно шли грабить и убивать: черные хроники Киевщины

Режим требует новых Украин

Еще в конце 80-х годов в своей шовинистической работе "Как нам обустроить Россию" Александр Солженицын, которого можно назвать одним из вдохновителей нынешних преступных действий российского политического режима, указывал, что новое государство, которое нужно построить на руинах советской империи, должно быть создано из территории РФ, Украины, Белоруссии и части, как говорил Солженицын, "вздутого" Казахстана. Эта работа – Библия каждого русского шовиниста.

И вот теперь после наступления России на Украину, после бомбардировок Харькова, Киева, Мариуполя, Львова и других украинских городов, после массового ограбления украинских территорий, после убийств и изнасилований украинских граждан, после того, как миллионы украинцев стали беженцами в других странах, абсолютно понятно, что казахское общество задумывается о своем будущем.

Ведь российские войска только что были на казахстанской земле под эгидой так называемых войск ОДКБ, помогали нынешней казахстанской политической элите удержаться у власти на фоне массового восстания казахстанского народа против коррупции и злоупотреблений.

А если в следующий раз эти войска захотят прийти в Казахстан не для того, чтобы помогать президенту Касим-Жомарту Токаеву удержаться у власти, а для того, чтобы помочь так называемому русскоязычному населению защитить свои права от руководства Казахстана?

Кто знает, что можно придумать для нового ввода войск. Кто знает, по чьей просьбе можно откликнуться: сегодня – по просьбе президента Казахстана, а завтра – по просьбе некоего руководителя "комитета национального спасения", который создадут в том или ином казахстанском регионе. Объявить ту или иную казахстанскую область "народной республикой" (как мы знаем по опыту Молдовы, Грузии, Украины) в Российской Федерации ничего не стоит. Это очень простое решение.

Рекомендуем Есть две задачи: почему Россия может применить химическое оружие в Украине

И что тогда будет с Казахстаном? Мирная страна станет ареной для новой русской военной интервенции. Ареной, кстати, гораздо более благоприятной, чем Украина, потому что Казахстан из-за недальновидности своего предыдущего политического руководства по решению первого президента страны Нурсултана Назарбаева оказался и членом Евразийского экономического союза, и членом ОДКБ. Попал, можно сказать, в российские политические ловушки на полную.

Задание №1 – не повторить путь Беларуси

А что происходит с членами ОДКБ и Евразийского экономического союза мы уже знаем на примере Беларуси, которая превратилась в плацдарм для российского наступления на Украину.

С белорусской земли отправляются российские самолеты для бомбардировок украинских городов. С белорусской земли запускают ракеты, чтобы уничтожить украинских мирных жителей. В Беларусь возвращаются российские мародеры, которые именно с территории этой страны отправляют своим родственникам посылки с награбленным в Украине. В белорусских госпиталях лечат российских военных преступников, которые убивали, грабили и насиловали на земле Украины.

Вот что такое сегодня белорусское государство в глазах цивилизованного мира. Пусть даже это государство сегодня по сути является таким же оккупированным, как и та украинская территория, которая находится под властью российских оккупантов.

И, разумеется, Казахстану очень бы не хотелось превращаться в плацдарм для агрессивных намерений РФ. А казахскому народу очень не хотелось бы превращаться в очередную униженную российским вторжением нацию.

Все здравомыслящие люди в Казахстане прекрасно понимают, что у него и в России один враг – это путинская Россия. И что только дистанцирование от этого преступного государства поможет Казахстану выстоять и сохранить суверенитет, который является главным наследием казахстанской истории за последние столетия. И отказ от проведения парада победы 9 мая – это только начало дистанцирования Казахстана от России. Все еще обязательно будет продолжаться.

Россия начала помпезную подготовку к пропагандистскому параду: смотрите видео