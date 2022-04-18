Казахстан відгороджується від нового Рейху

Але політично всі чудово розуміють, що керівництво Республіки Казахстан цього року просто намагається дистанціюватись від російського побєдобісся. Того огидного, мерзенного побєдобісся, під егідою якого Російська Федерація здійснила своє вторгнення в Україну.

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З цього дня, можна сказати, всі зусилля нагадати про Росію як про переможницю у Другій світовій війні абсолютно безглузді. Росія сьогодні – це країна-спадкоємиця гітлерівського Рейху. Її президента Володимира Путіна дедалі частіше порівнюють із нацистським фюрером Адольфом Гітлером.

Людство розуміє, що у 1945 році здобули не остаточну перемогу в Другій світовій війні, що Радянський Союз, який виступав на стороні країн-союзників, досить швидко переродився в державу, яка по своїй суті нагадує гітлерівську Німеччину. А Володимир Путін, прийшовши до влади в Росії у 2000 році, зробив усе можливе, щоб відродити державу, яка за своєю суттю стосовно людського життя, ідеології, жорстокості дублювала б гітлерівський Рейх.

Таким чином, день 9 травня стає не днем ​​перемоги, а днем ​​поразки цивілізованого світу у боротьбі з нацизмом, з яким зараз ототожнюється Російська Федерація, її політичне керівництво та її злочинні збройні сили, які вбивають, грабують, ґвалтують, нагадують про те, що коїли есесівці та гестапівці на українській землі.

Ну й, звісно, казахстанському керівництву дуже не хочеться, щоб одного дня з парадом цих злочинних збройних сил на московських площах вулицями Казахстану синхронно марширували би війська Республіки Казахстан, щоб казахстанську армію порівнювали би з російською, вважали такою ж жорстокою і людиноненависницькою, як бандитські збройні сили Володимира Путіна.

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Авжеж у Росії таке небажання казахів ототожнюватися з російськими військовими злочинцями вже викликає сказ. Один із депутатів Держдуми Росії Микола Новічков заявив, що російській владі потрібно дипломатичними каналами вказати Казахстану на неприпустимість відмови від проведення параду перемоги у власній країні.

І це, звичайно, вражає. Вражає, наскільки російські псевдополітики, всі ці путінські холуї вважають за можливе вказувати іншим країнам, як їм жити, якою мовою розмовляти, які паради проводити.

Навіть зараз, після нападу Росії на Україну, путінський міністр закордонних справ Сергій Лавров, цей Ріббентроп 21 століття, вимагає від України дати гарантії розвитку в цій країні російської мови, яка не має нічого спільного з розвитком самої української державності, є мовою, привнесеною на українську територію за допомогою зусиль Російської імперії та її потворної репліки – Радянського Союзу.

Навіть зараз, через 50 з лишком днів війни, коли російські солдати вбивали, ґвалтували та грабували тих, хто досі говорить в Україні російською, Лавров та компанія вимагають захистити російськомовне населення. А, як на мене, російськомовне населення треба захищати від Путіних, Лаврових та інших військових злочинців.

Навіть зараз російські політики вважають, що вони мають право вказувати казахам, коли та які паради їм проводити. А те, що в Казахстані зараз дивляться зі страхом на подальші події РФ, це вже зрозуміло.

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Режим вимагає нових Україн

Ще наприкінці 80-х років у своїй шовіністичній роботі "Як нам облаштувати Росію" Олександр Солженіцин, якого можна назвати одним із натхненників нинішніх злочинних дій російського політичного режиму, вказував, що нова держава, яку потрібно побудувати на руїнах радянської імперії, має бути створена з території РФ, України, Білорусі та частини, як говорив Солженіцин, "роздутого" Казахстану. Ця робота – Біблія кожного російського шовініста.

І ось тепер, після наступу Росії на Україну, після бомбардувань Харкова, Києва, Маріуполя, Львова та інших українських міст, після масового пограбування українських територій, після вбивств та зґвалтувань українських громадян, після того, як мільйони українців стали біженцями в інших країнах, абсолютно зрозуміло, що і казахське суспільство замислюється про своє майбутнє.

Адже російські війська ось щойно були на казахстанській землі під егідою так званих військ ОДКБ, допомагали нинішній казахстанській політичній еліті утриматися при владі на тлі масового повстання казахстанського народу проти корупції та зловживань.

А якщо наступного разу ці війська захочуть прийти до Казахстану не для того, щоб допомагати президенту Касим-Жомарту Токаєву утриматися при владі, а для того, щоб допомогти так званому російськомовному населенню захистити свої права від керівництва Казахстану?

Хтозна-що можна вигадати для нового введення військ. Хтозна на чиє прохання можна відгукнутися: сьогодні – на прохання президента Казахстану, а завтра – на прохання якогось керівника "комітету національного порятунку", який створять у тому чи іншому казахстанському регіоні. Оголосити ту чи іншу казахстанську область "народною республікою" (як ми знаємо з досвіду Молдови, Грузії, України) Російській Федерації нічого не варто. Це дуже просте рішення.

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І що тоді буде із Казахстаном? Мирна країна стане ареною для нової російської військової інтервенції. Ареною, до речі, набагато сприятливішою, ніж Україна, тому що Казахстан через недалекоглядність свого попереднього політичного керівництва, за рішенням першого президента країни Нурсултана Назарбаєва опинився і членом Євразійського економічного союзу, і членом ОДКБ. Потрапив, можна сказати, до російських політичних пасток на повну.

Завдання №1 – не повторити шлях Білорусі

А що відбувається з членами ОДКБ та Євразійського економічного союзу, ми вже знаємо на прикладі Білорусі, яка перетворилася на плацдарм для російського наступу на Україну.

З білоруської землі вирушають російські літаки для бомбардувань українських міст. З білоруської землі запускають ракети, щоб знищити українських мирних жителів. До Білорусі повертаються російські мародери, які саме з території цієї країни надсилають своїм родичам посилки з награбованим в Україні. У білоруських шпиталях лікують російських військових злочинців, які вбивали, грабували та ґвалтували на землі України.

Ось що таке сьогодні білоруська держава в очах цивілізованого світу. Нехай навіть ця держава сьогодні по суті є такою самою окупованою, як і та українська територія, яка перебуває наразі під владою російських окупантів.

І, зрозуміло, Казахстану дуже не хотілося б перетворюватися на плацдарм для агресивних намірів РФ. А казахському народу дуже не хотілося б перетворюватися на чергову принижену російським вторгненням націю.

Всі розсудливі люди в Казахстані чудово розуміють, що в нього та Росії один ворог – це путінська Росія. І що тільки дистанціювання від цієї злочинної держави допоможе Казахстану вистояти та зберегти той суверенітет, який є головною спадщиною казахстанської історії за останні сторіччя. І відмова від проведення параду перемоги 9 травня – це лише початок дистанціювання Казахстану від Росії. Все ще обов'язково триватиме.4

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