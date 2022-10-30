Еще одна "птичка" ушла в землю: в Харьковской области ВСУ сбили ударный вертолет захватчиков
Источник:Командование Воздушных Сил ВСУ
Украинские защитники умело уничтожают технику и личный состав врага. По состоянию на утро 30 октября ликвидировали уже 252 вертолета. Впрочем, уже вечером сбитых "птичек" стало еще больше.
В Харьковской области наши воины приземлили еще один российский ударный вертолет. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Почти тысяча ликвидированных россиян в сутки: потери врага по состоянию на 30 октября
Что известно о сбитом вертолете
Украинские военные сбили вражеский вертолет около 16 часов 30 октября. Ударный вертолет уничтожили зенитные ракетные подразделения воздушного командования "Восток". Тип вертолета устанавливают.
Слава Украине! Смерть врагам,
– подчеркнули в Воздушных Силах ВСУ.
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В Харьковской области уничтожили вертолет армии Путина / Инфографика Воздушных сил ВСУ
Потери врага в войне против Украины: последние новости
- Украинские защитники уничтожили уже 71 200 захватчиков. Впрочем, это данные только по состоянию на утро 30 октября. Из-за высокой интенсивности боевых действий подсчитать всех "двухсотых" бойцов Путина пока невозможно, поэтому цифры могут быть значительно больше.
- Только за сутки, 29 октября, наши воины минули почти 1000 захватчиков. Также украинские герои уничтожили еще 13 танков, 16 артиллерийских систем, 3 РСЗО, самолет 6 беспилотников и другую технику кровавых террористов.
- Кстати, вражеские вертолеты очень часто сбивают в Херсонской области. Так, 26 октября наши защитники уничтожили захватнический Ка-52. "Аллигатор" сбили в Бериславском районе.
Как наши воины сбили российский вертолет в Херсонской области: смотрите мощное видео