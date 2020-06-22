Еще одного бывшего нардепа будут судить: получил незаконную компенсацию за жилье
Прокуроры САП по материалам досудебного расследования НАБУ направили в суд обвинительный акт в отношении народного депутата 8-го созыва. Его обвиняют в незаконной компенсации расходов за жилье на сумму свыше 730 тысяч гривен.
В течение декабря 2014 года – октября 2018 года бывший парламентарий незаконно получил компенсацию, сообщили в фейсбуке САП.
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Из бюджета он получил 738,74 тысячи гривен компенсации на расходы за наем номера в гостинице "Киев" якобы за то, что не имел собственного жилья в столице,
– говорится в сообщении.
Однако следователи установили, что на самом деле у депутата было собственное жилье в Киеве. Он сознательно скрыл этот факт.
Сейчас досудебное расследование по делу завершили. А обвинительный акт направили в Высший антикоррупционный суд.