Прокуроры САП по материалам досудебного расследования НАБУ направили в суд обвинительный акт в отношении народного депутата 8-го созыва. Его обвиняют в незаконной компенсации расходов за жилье на сумму свыше 730 тысяч гривен.

В течение декабря 2014 года – октября 2018 года бывший парламентарий незаконно получил компенсацию, сообщили в фейсбуке САП.

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Из бюджета он получил 738,74 тысячи гривен компенсации на расходы за наем номера в гостинице "Киев" якобы за то, что не имел собственного жилья в столице,

– говорится в сообщении.

Однако следователи установили, что на самом деле у депутата было собственное жилье в Киеве. Он сознательно скрыл этот факт.

Сейчас досудебное расследование по делу завершили. А обвинительный акт направили в Высший антикоррупционный суд.

Что известно о компенсации за проживание нардепов? По закону "О статусе народного депутата Украины" парламентарии получают компенсацию за наем квартиры. Условия – они не обеспечены жильем в столице или имеют собственный дом на расстоянии более 30 километров от границ Киева.

Обратите внимание! Согласно данных электронных деклараций народных депутатов 9-го созыва, 25 из тех, кто арендует жилье за бюджетные средства, являются миллионерами. Большинство из них представляет пропрезидентскую фракцию "Слуга народа".