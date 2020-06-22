Прокурори САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерували до суду обвинувальний акт щодо народного депутата 8-го скликання. Його звинувачують у незаконній компенсації витрат за житло на суму понад 730 тисяч гривень.

Протягом грудня 2014 року – жовтня 2018 року колишній парламентар незаконно отримав компенсацію, повідомили у фейсбуці САП.

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З державного бюджету він отримав 738,74 тисячі гривень компенсації на витрати за винайм номеру у готелі "Київ" нібито через те, що не мав власного житла в столиці,

– йдеться у повідомленні.

Однак слідчі встановили, що насправді у депутата було власне житло у Києві. Він свідомо приховав цей факт.

Наразі досудове розслідування у справі завершили. А обвинувальний акт скерували до Вищого антикорупційного суду.

Що відомо про компенсацію за проживання нардепів? За законом "Про статус народного депутата України" парламентарі отримують компенсацію за винайм помешкання. Умови – вони не забезпечені житлом у столиці або мають власний дім на відстані в понад 30 кілометрів від меж Києва.

Зверніть увагу! Відповідно до даних електронних декларацій народних депутатів 9-го скликання, 25 з тих, хто орендує житло за бюджетні кошти, є мільйонерами. Більшість із них представляє пропрезидентську фракцію "Слуга народу".