Ще одного колишнього нардепа судитимуть: отримав незаконну компенсацію за житло
Прокурори САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерували до суду обвинувальний акт щодо народного депутата 8-го скликання. Його звинувачують у незаконній компенсації витрат за житло на суму понад 730 тисяч гривень.
Протягом грудня 2014 року – жовтня 2018 року колишній парламентар незаконно отримав компенсацію, повідомили у фейсбуці САП.
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З державного бюджету він отримав 738,74 тисячі гривень компенсації на витрати за винайм номеру у готелі "Київ" нібито через те, що не мав власного житла в столиці,
– йдеться у повідомленні.
Однак слідчі встановили, що насправді у депутата було власне житло у Києві. Він свідомо приховав цей факт.
Наразі досудове розслідування у справі завершили. А обвинувальний акт скерували до Вищого антикорупційного суду.