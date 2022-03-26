Еще почти 170 тысяч мариупольцев ждут помощи и эвакуации

140 тысячам человек удалось уехать из Мариуполя, который регулярно обстреливают российские оккупанты. Но еще почти 170 тысяч жителей ожидают помощи.

Оккупанты безжалостно уничтожают Мариуполь, который был украшением украинского Донбасса. Представители местных властей призывают помочь городу: там скрывается от обстрелов еще около 170 тысяч мирных людей.

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Мы призываем весь цивилизованный мир обратить внимание на наш город. Мариуполю требуется полная эвакуация. Мариуполь – это не строения и дороги, не больницы и школы. Мариуполь – это люди. Спасем мариупольцев – спасем Мариуполь. Спасем Мариуполь – спасем Украину, – отмечают в городском совете Мариуполя.

Что оккупанты сделали с Мариуполем

В Мариуполь пришел "русский мир". Оккупанты просто уничтожили город, который развивался из года в год. Сейчас на него больно глянуть.

Разница между "русским миром" и Украиной / Фото Мариупольский городской совет

Добавим, оккупанты не прекращают кошмарить Мариуполь, но им не удается его покорить. Хотя город обстреливают из разных видов оружия, украинские военные дают достойный отпор.

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