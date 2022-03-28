Еще полгода и ты, наверное, не сможешь вернуться в Россию – ее не будет, – отец оккупанта сыну

Служба безопасности Украины перехватила разговор российского захватчика с отцом. В нем мужчина предостерегает сына, что уже через полгода, вероятно, ему некуда будет возвращаться – России не будет.

Медленно и к самим россиянам, которые пришли на украинскую землю убивать мирных жителей, и к их родным в государстве-агрессоре начинает приходить понимание того, какова реальная ситуация.

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СБУ в очередной раз перехватила разговор оккупанта с его родственником в России. На записи родители молодого оккупанта хоть и неохотно, но признают плачевность ситуации в государстве-агрессоре.

Еще полгода такой войны и ты не сможешь вернуться в Россию – ее, вероятно, не будет. Стране, в принципе, ж*па, полная,

– говорит отец сыну.

Во время разговора они размышляют над мобилизацией в России, абсурдностью требований Кремля отдать Крым и Донбасс. Отец говорит: "Нас, как в Афганистане в свое время, втянули в войну. Не нужно было туда лезть".

В то же время, они все равно "инфицированы" российской пропагандой и верят, что вторжение в Украину организовали американцы.

В спецслужбе подчеркнули, что как бы ни были промыты мозги россиян, а украинцам свое делать – Родину защищать.

Разговор оккупанта с родными: смотрите видео