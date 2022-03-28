Поволі й до самих росіян, які прийшли на українську землю вбивати мирних жителів, і до їхніх рідних у державі-агресорці починає приходити розуміння того, якою є реальна ситуація.

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СБУ вкотре перехопила розмову окупанта з його ріднею у Росії. На записі батьки молодого окупанта хоч і неохоче, але визнають плачевність ситуації у державі-агресорці.

Ще пів року такої війни й ти не зможеш вернутися в Росію – її, ймовірно, не буде. Країні, в принципі, ж*па, повна,

– каже батько сину.

Під час розмови вони роздумують над мобілізацією в Росії, над абсурдністю вимог Кремля віддати Крим і Донбас. Батько говорить: "Нас, як в Афганістані свого часу, втягнули у війну. Не потрібно було туди лізти".

Водночас вони все одно "інфіковані" російською пропагандою і вірять, що вторгнення в Україну організували американці.

У спецслужбі наголосили, що як би не були промиті мізки росіян, а українцям своє робити – Батьківщину захищати.

Розмова окупанта з рідними: дивіться відео