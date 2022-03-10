Еще сотни уничтоженных танков и кто-то зайдет в бункер Путина, – Пионтковский
Россия продолжает убивать украинцев на войне, однако ВСУ дают достойный отпор врагу. Если будут еще сотни уничтоженных российских танков, то кто-нибудь может устранить Путина в его же бункере.
Такое мнение в эфире 24 каналу высказал российский публицист Андрей Пионтковский. По его словам, речь идет именно об убийстве российского диктатора.
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Пионтковский: Уничтожение Путина зависит от украинцев
Как заметил Пионтковский, Путину удалось "загадить" мозги российской армии. Однако у них не остается никакой мотивации, кроме просто выжить.
Еще сотни уничтоженных танков и кто-то войдет в бункер Путина,
– подчеркнул он.
Российский публицист считает, что правомерное смещение главы Кремля возможно, если Украина будет продолжать уничтожать оккупанта.
"Это от вас зависит. То, как борются украинцы, не мне вам рассказывать", – добавил Пионтковский, сказав, что моральный дух и наставление в украинской армии совсем иные, чем у захватчиков.
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