Еще сутки будут искать людей, – Ким о 14 погибших и состоянии пострадавших от удара по ОВА

Виталий Ким отметил, что спасатели продолжают работать на месте удара по зданию Николаевской ОВА. Пока точно известно о 14 погибших, а также десятках травмированных.

В эфире телеканала "Рада" Виталий Ким отметил, что поиски людей под завалами здания Николаевской ОВА все еще продолжаются. И до конца этого дня они, скорее всего, не завершатся.

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Сотрудники ГСЧС в общей сложности обнаружили 14 жертв. Также говорится о 36 раненых. Пятеро из них сейчас в тяжелом состоянии, а одного удалось стабилизировать.

Продолжается разблокирование людей. И это будет продолжаться, думаю, по меньшей мере сутки,

– отмечает он.

Что касается ситуации в Николаевской области в ночь на 30 марта, то она не была спокойной. Область обстреливали. Также ведутся серьезные бои за пределами Херсонской и Николаевской областей. Противостояние не прекращается в населенном пункте Снегиревка.

В области постоянно работают гуманитарные коридоры. Виталий Ким отмечает, что не всегда удается эвакуировать людей, но местные власти активно над этим работают. С обеспечением у Николаева проблем нет никаких. Также в городе работают над обороноспособностью, так как знают, что враг очень коварен.

Смотрите момент попадания российской ракеты в здание Николаевской ОВА: