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      Еще один посол Венесуэлы признал Гуайдо президентом

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      Джонатан Веласко Рамирес
      Джонатан Веласко Рамирес / Скриншот

      Посол Венесуэлы в Ираке Джонатан Веласко Рамирес признал лидера оппозиции Хуана Гуайдо президентом страны.

      Об этом сообщило издание El Nacional.

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      По словам Рамиреса, Гуайдо имеет конституционное право и обязанность принять на себя обязательства президента республики. Он также отметил, что Николас Мадуро и "его клан узурпаторов перешли грань дозволенного".

      Наше единственное место – на стороне народа, конституции и Национальной ассамблеи. Господин Гуайдо, вы на верном стороне истории, народу и конституции,
      – сказал Рамирес.

      Ранее на сторону оппозиции перешел военный атташе посольства Венесуэлы в США полковник Хосе Луис Сильва. В Мадуро назвали действия Сильвы "актом предательства и трусости по родины" и отвергли его обвинения. Позже сторону оппозиции занял генерал Франсиско Эстебан Янес Родригес.

      Что происходит в Венесуэле?23 января 2019 года тысячи людей вышли на улицы Венесуэлы с требованием свергнуть диктатора Николаса Мадуро. В ходе протестов и столкновений с полицией уже погибло по меньшей мере 35 человек, задержали примерно 900 активистов. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя "временным президентом"страны, о поддержке заявили оппозиционеру немало стран мира.

      Смотрите видео: протесты в Венесуэле


       

      Теги: Ирак Венесуэла Новости политики
      Источник: 24 Канал
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