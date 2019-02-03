Ще один посол Венесуели визнав Гуайдо президентом

Посол Венесуели в Іраку Джонатан Веласко Рамірес визнав лідера опозиції Хуана Гуайдо президентом країни.

Про це повідомило видання El Nacional.

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За словами Раміреса, Гуайдо має конституційне право і обов'язок прийняти на себе зобов'язання президента республіки. Він також зазначив, що Ніколас Мадуро і "його клан узурпаторів перейшли межу дозволеного".

Наше єдине місце – на боці народу, конституції і Національної асамблеї. Пан Гуайдо, ви на вірній стороні історії, народу і конституції,

– сказав Рамірес.

Раніше на сторону опозиції перейшов військовий аташе посольства Венесуели у США полковник Хосе Луїс Сільва. У Мадуро назвали дії Сільви "актом зради і боягузтва щодо батьківщини" і відкинули його звинувачення. Пізніше сторону опозиції зайняв генерал Франсиско Естебан Янес Родрігес.

Що відбувається у Венесуелі?23 січня 2019 року тисячі людей вийшли на вулиці Венесуели із вимогою скинути диктатора Ніколаса Мадуро. Під час протестів і сутичок із поліцією вже загинуло щонайменше 35 людей, затримали приблизно 900 активістів. Лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе "тимчасовим президентом" країни, про підтримку опозиціонеру заявили чимало країн світу.

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