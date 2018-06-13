Еще один союзник США выразил обеспокоенность решением Трампа

Японию обеспокоило задекларированное президентом Дональдом Трампом намерение США отказаться от военных учений в Южной Корее.

Об этом сообщает "Немецкая волна".

Министр обороны Японии Ицунори Онодера отметил важную роль этих учений в обеспечении безопасности Восточной Азии.

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Чиновник добавил, что Япония намерена обсудить этот вопрос с другими странами.

Надеюсь, мы достигнем понимания этого между Японией и США, или между Японией, США и Южной Кореей,

– отметил Онодера.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Лидеры США и КНДР подписали важное соглашение, которое заключается в установлении мирных отношений, освобождении пленных и совместной работе над денуклеаризацией полуострова. Трамп заявил, что откажется от военных учений в Южной Корее.