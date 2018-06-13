Еще один союзник США выразил обеспокоенность решением Трампа
Японию обеспокоило задекларированное президентом Дональдом Трампом намерение США отказаться от военных учений в Южной Корее.
Об этом сообщает "Немецкая волна".
Министр обороны Японии Ицунори Онодера отметил важную роль этих учений в обеспечении безопасности Восточной Азии.
Читайте также: Денуклеаризация и мир: детали соглашения между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном
Чиновник добавил, что Япония намерена обсудить этот вопрос с другими странами.
Надеюсь, мы достигнем понимания этого между Японией и США, или между Японией, США и Южной Кореей,
– отметил Онодера.
Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Лидеры США и КНДР подписали важное соглашение, которое заключается в установлении мирных отношений, освобождении пленных и совместной работе над денуклеаризацией полуострова. Трамп заявил, что откажется от военных учений в Южной Корее.
Выбор редакции
-
Непосредственных исполнителей заочно накажут, – политолог о сбитии "Боинга 777"сегодня, 15:12
-
Гривна показала существенные успехи относительно доллара на фоне остальных валют, – Bloombergсегодня, 14:29
-
В Киеве ромы поселились у вокзала, бьют прохожих и оставляют горы мусора: красноречивые фотосегодня, 13:20