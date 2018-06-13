Ще один союзник США висловив занепокоєння рішенням Трампа

Японію стурбував задекларований президентом Дональдом Трампом намір США відмовитися від військових навчань у Південній Кореї.

Про це повідомляє "Німецька хвиля".

Міністр оборони Японії Іцунорі Онодера наголосив на важливій ролі цих навчань у забезпеченні безпеки Східної Азії.

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Урядовець додав, що Японія має намір обговорити це питання з іншими країнами.

Сподіваюсь, ми досягнемо розуміння цього між Японією та США, або між Японією, США та Південною Кореєю,

– відзначив Онодера.

Нагадаємо, 12 червня в Сінгапурі відбулася зустріч президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина. Лідери США та КНДР підписали важливу угоду, яка полягає у встановленні мирних відносин, звільненні полонених та спільній роботі над денуклеаризацією півострова. Трамп заявив, що відмовиться від військових навчань у Південній Кореї.