Ще один союзник США висловив занепокоєння рішенням Трампа
Японію стурбував задекларований президентом Дональдом Трампом намір США відмовитися від військових навчань у Південній Кореї.
Про це повідомляє "Німецька хвиля".
Міністр оборони Японії Іцунорі Онодера наголосив на важливій ролі цих навчань у забезпеченні безпеки Східної Азії.
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Урядовець додав, що Японія має намір обговорити це питання з іншими країнами.
Сподіваюсь, ми досягнемо розуміння цього між Японією та США, або між Японією, США та Південною Кореєю,
– відзначив Онодера.
Нагадаємо, 12 червня в Сінгапурі відбулася зустріч президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина. Лідери США та КНДР підписали важливу угоду, яка полягає у встановленні мирних відносин, звільненні полонених та спільній роботі над денуклеаризацією півострова. Трамп заявив, що відмовиться від військових навчань у Південній Кореї.