Если агрессия России продлится, международные санкции только усилятся, – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с очередным обращением. В нем он отметил то, что провел переговоры с международными партнерами.
Они заверили, что продление агрессии России ужесточит санкции против страны, передает 24 канал.
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Если Россия не откажется от своих планов – санкции будут жестче
- Он добавил, что международные лидеры соглашаются с тем, что будущее Европы сейчас решают украинцы своим сопротивлением.
Владимир Зеленский поговорил с президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, главой итальянского правительства Марио Драги, президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также премьер-министром Индии Моди. Он получил очень важные сигналы, которые только усилят Украину.
Если вторжение продолжается и Россия не отказывается от своих планов против Украины, значит, нужен новый санкционный пакет. Новые санкции, новые санкционные шаги против войны ради мира,
– подчеркнул он.