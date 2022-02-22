По словам президента, речь идет исключительно о гражданах, которые зачислены в оперативный резерв. "Нам необходимо оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие военные формирования", – добавил он. Также в ближайшее время могут пройти сборы теробороны.

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Украина готова к мобилизации

Еще в начале января Генеральный штаб заявил, что готов провести общую или частичную мобилизацию в Украине, если произойдет полномасштабное наступление Российской Федерации.

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Порядок проведения мобилизации и все ее нюансы точно прописаны в украинском законодательстве.

Что такое мобилизация?

Закон говорит, что мобилизация – это комплекс мероприятий, которые планомерно подготовят к эффективной работе в условиях военного времени национальную экономику, органы государственной и местной власти, госструктуры, предприятия, учреждения и организации.



Для Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, оперативно-спасательной службы гражданской защиты мобилизация нужна, чтобы перейти на организацию и штаты военного времени.



Мобилизация может быть общей или частичной и проводится открыто или скрыто.

Решение о начале мобилизации общей или частичной – принимает Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил, президент Владимир Зеленский. Для этого он должен издать указ, в котором укажет вид, объемы, порядок и срок проведения мобилизации. Этот указ он подает в парламент, который в течение двух дней должен решить, утвердит ли он это решение.

По закону, общая мобилизация проводится одновременно на всей территории Украины и касается национальной экономики, органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, Оперативно-спасательной службы гражданской защиты, предприятий, учреждений и организаций.

Частичная мобилизация может проводиться в отдельных местностях государства и отдельных кластерах работы государства, экономики и войска. Целевая мобилизация объявляется, когда нужно ликвидировать чрезвычайные ситуации техногенного или природного характера государственного уровня и их последствия.

Кого мобилизуют в первую очередь

Когда речь идет о противодействии вооруженной агрессии, то здесь действует логика: чем эффективнее ты можешь дать отпор агрессору, тем ты нужнее.

Поэтому первыми под мобилизацию подпадают резервисты первой очереди. Это наиболее боеспособная часть оперативного резерва: люди с опытом участия в боевых действиях, которые подписали контракты и проходят службу в резерве, а в особый период – также все, кто отслужил в зоне боевых действий в возрасте до 40 лет. Подписанный президентом в апреле 2021 года закон разрешает призывать их в армию без мобилизации.

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Параллельно, согласно закону О Национальном сопротивлении, объявляет сбор тероборона. Это означает, что все, кто подписал с ней контракт, должны собраться в месте сбора, получить обмундирование и оружие и взять под охрану стратегически важную инфраструктуру и взять на себя функцию комендантской службы.

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После этого, в случае необходимости, могут объявить общую или частичную мобилизацию. Если объявляют частичную мобилизацию – войско поддержит вторая очередь оперативного резерва. В нее входят военнослужащие, проходившие срочную службу до 2014 года или служили по контракту. В отличие от первой очереди, вторая очередь оперативного резерва сначала проходит курсы подготовки, чтобы возобновить навыки по ранее полученным специальностям, или получить новые. После этого ждут отправки на фронт. Ими могут заменять оперативный резерв.

Если начнется война

Если начнется полномасштабная война, объявят всеобщую мобилизацию. Тогда каждый военнообязанный, в том числе выпускники военных кафедр, которые не призывались во время предыдущих мобилизационных кампаний, должны явиться в военкомат не дожидаясь, пока придет повестка.

При наихудшем сценарии развития событий мобилизация может распространиться на общественный резерв – остальных граждан, которые не имеют возрастных и физических ограничений по призыву на военную службу и могут быть привлечены для комплектования Вооруженных сил и других военных формирований исключительно в особый период.

Кто не подпадает под мобилизацию

Однако все это не означает, что в армию будут вызывать всех без исключения.

По закону, призыву на военную службу по мобилизации не подлежат те, кто:

забронирован (а) на период мобилизации и на военное время за органами государственной власти и другими госорганами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями в порядке, установленном Правительством;

признанный (а) медкомиссией временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев;

содержит трое и более детей в возрасте до 18 лет (они могут быть призваны на военную службу в случае их согласия и только по месту жительства);

самостоятельно воспитывает ребенка (детей) в возрасте до 18 лет (они могут быть призваны на военную службу в случае их согласия и только по месту жительства);

удерживает ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет;

является усыновителем, опекуном, попечителем, приемными родителями, родителями-воспитателями детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, в возрасте до 18 лет (могут быть призваны на военную службу в случае их согласия и только по месту жительства) ;

заняты постоянным уходом за лицами, которые в нем нуждаются;

является народным депутатом Украины, депутатом Верховной Рады Автономной Республики Крым;

другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях.

Также во время мобилизации в особый период без добровольного согласия призвать на военную службу не могут:

соискателей профессионального и высшего образования, ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов, обучающихся по дневной или дуальной формам получения образования;

научных и научно-педагогических работников учреждений высшего и профессионального передвищої образования, научных учреждений и организаций, которые имеют ученое звание и/или научную степень, и педагогических работников учреждений общего среднего образования, при условии что они работают не менее чем на 0,75 ставки;

близких родственников погибших или пропавших без вести во время проведения антитеррористической операции из числа:

военнослужащих или работников образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины;

работников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались к обеспечению проведения антитеррористической операции;

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