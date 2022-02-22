За словами президента, йдеться виключно про громадян, які зараховані до оперативного резерву. "Нам необхідно оперативно доукомплектувати українську армію та інші військові формування", – додав він. Також найближчим часом можуть пройти збори тероборони.

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Україна готова до мобілізації

Ще на початку січня Генеральний штаб завив, що готовий провести загальну або часткову мобілізацію в Україні, якщо відбудеться повномасштабний наступ Російської Федерації.

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Порядок проведення мобілізації та всі її нюанси точно прописані в українському законодавстві.

Що таке мобілізація? Закон каже, що мобілізація – це комплекс заходів, які планомірно підготують до ефективної роботи у умовах воєнного часу національну економіку, органи державної та місцевої влади, держструктури, підприємства, установи і організації.



Для Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту мобілізація потрібна, щоб перейти на організацію і штати воєнного часу.



Мобілізація може бути загальною або частковою та проводиться відкрито чи приховано.

Рішення про початок мобілізації – загальної або часткової – приймає Верховний Головнокомандувач Збройних Сил, президент Володимир Зеленський. Для цього він має видати указ, в якому вкаже вид, обсяги, порядок та строк проведення мобілізації. Цей указ він подає до парламенту, який протягом двох днів має вирішити, чи затвердить він це рішення.

За законом, загальна мобілізація проводиться одночасно на всій території України і стосується національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, підприємств, установ і організацій.

Часткова мобілізація може проводитися в окремих місцевостях держави та окремих кластерах роботи держави, економіки та війська. Цільова мобілізація оголошується, коли потрібно ліквідувати надзвичайні ситуації техногенного або природного характеру державного рівня та їх наслідки.

Кого мобілізують в першу чергу

Коли ідеться про протидію збройній агресії, то тут діє логіка: чим ефективніше ти можеш дати відсіч агресору, тим ти потрібніший.

Тому найпершими під мобілізацію підпадають резервісти першої черги. Це найбільш боєздатна частина оперативного резерву: люди з досвідом участі в бойових діях, які підписали контракти і проходять службу в резерві, а в особливий період — також всі, хто відслужив в зоні бойових дій у віці до 40 років. Підписаний президентом у квітні 2021 року закон дозволяє призивати їх до армії без мобілізації.

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Паралельно, відповідно до закону про національний спротив, оголошує збір тероборона. Це означає, що всі, хто підписав із нею контракт, мають зібратися у місці збору, отримати обмундирування та зброю і взяти під охорону стратегічно важливу інфраструктуру та взяти на себе функцію комендантської служби.

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Після цього, у разі потреби, можуть оголосити загальну або часткову мобілізація. Якщо оголошують часткову мобілізацію –військо підтримає друга черга оперативного резерву. До неї входять військовослужбовці, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом. На відміну від першої черги, друга черга оперативного резерву спочатку проходить курси підготовки, аби відновити навички за раніше отриманими спеціальностями, чи здобути нові. Після цього чекають відправки на фронт. Ними можуть замінювати оперативний резерв.

Якщо почнеться війна

Якщо почнеться повномасштабна війна, оголосять загальну мобілізацію. Тоді кожен військовозобов'язаний, у тому числі випускники військових кафедр, які не призивалися під час попередніх мобілізаційних кампаній, має з'явитися у військкомат не чекаючи, допоки прийде повістка.

За найгіршого сценарію розвитку подій мобілізація може поширитися на громадський резерв — решту громадян, які не мають вікових та фізичних обмежень щодо призову на військову службу та можуть бути залучені для комплектування Збройних сил та інших військових формувань винятково в особливий період.

Хто не підпадає під мобілізацію

Однак все це не означає, що до війська викликатимуть усіх без виключення.

За законом, призову на військову службу по мобілізації не підлягають ті, хто:

заброньований(а) на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади та іншими держорганами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами та організаціями в порядку, встановленому урядом;

визнаний(а) медкомісією тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін до шести місяців;

утримує троє і більше дітей віком до 18 років (вони можуть бути призвані на військову службу в разі їх згоди й тільки за місцем проживання);

самостійно виховує дитину (дітей) віком до 18 років (вони можуть бути призвані на військову службу в разі їх згоди і тільки за місцем проживання);

утримує дитину з інвалідністю підгрупи А у віці до 18 років;

є усиновителем, опікуном, піклувальником, прийомними батьками, батьки-вихователями дітей-сирот або дітей, позбавлений батьківського піклування, віком до 18 років (можуть бути призвані на військову службу в разі їх згоди і тільки за місцем проживання) ;

зайняті постійним доглядом за особами, які його потребують;

є народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

інші військовозобов'язані або окремі категорії громадян у передбачених законом випадках.

Також під час мобілізації в особливий період без добровільної згоди призвати на військову службу не можуть:

здобувачів фахової передвищої та вищої освіти, асистентів-стажистів, аспірантів та докторантів, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;

наукових і науково-педагогічних працівників закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють не менш як на 0,75 ставки;

близьких родичів загиблих або зниклих безвісти під час проведення антитерористичної операції з числа:

військовослужбовців або працівників утворених відповідно до законів України військових формувань, що захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України;

працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції;

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