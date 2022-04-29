Если бы Булгаков жил в 2022-м, то писал бы о "кровожадных нацистах"

Я пишу этот пост только потому что среди противников износа пушкиных и булгаковых сознательны люди, которые за демонтаж ватутина и щорса, но не понимают, что не так с пушкиным. Если объяснить, то часто это мнение могут изменить. Так что объясню спокойно, но в первый и в последний раз. Можете поделиться с сомневающимися друзьями.

Черная метка

Пушкин, Достоевский, Толстой, Лермонтов, подставьте фамилию в Украине – это не наследие мировой культуры, а черная метка от России.

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Ставя пушкиных в каждом городе, империя писала на наших территориях "тут была (есть) Рашка". Он никогда не был в 90% городов, где сегодня отлит в граните. Так Россия обозначала свое культурное и языковое пространство.

Если в вашем городе стоит Пушкин, это не памятник великому поэту и культурному деятелю. Это – метка "русского мира".

Он стоит в каждом русском городе, писал по-русски и для русских, является русским писателем, так какова для русского солдата разница между москвой и Киевом?

В этом смысле контекст возведения памятников Пушкину и Ватутину, Ленину, Щорсу и т.п. одинаковый. Это штамп метрополии над колонией. А наша задача – навсегда от этой метрополии оторваться.

И это я молчу о его "Наш Киев, дряхлый, златоглавый. Сей пращур русских городов". Наш Киев. Наш. Вам ничего не мозолит?

Плевать, каким он был оппозиционером в имперский режим. Можете сравнивать его с Дудем, но ведь мы с вами давно разобрались, куда должен идти Дудь?

Что не так с Булгаковым

Булгаков – туда же. Да, он киевлянин. Жил здесь и творил. Но что творил и для кого? Можете как угодно относиться к его литературе, читать и держать дома библиотеку, но не забывайте, что это произведения украинофоба и русофила. Бузина и Медведчук – тоже украинцы, но памятники им никто не собирается ставить.

Вот вам парочка цитат выдающегося киевлянина и украинофоба:

Я позавчера спрашиваю этого каналью, доктора Курицького, он, извольте ли видеть, разучился говорить по-русски с ноября прошлого года. Был Курицкий, а стал Курицький… Так вот спрашиваю: как по-украински "кот"? Он отвечает "кіт". Спрашиваю: "А как кіт?" А он остановился, вытаращил глаза и молчит. И теперь не кланяется.

Всем поклонникам советую перечитать "Белую гвардию" и подумать, чтобы с таким автором сделали сегодня. Киеву не нужны памятники людям, которые отрицали нашу Независимость и высмеивали язык. Если бы Булгаков жил в 2022 году, то сегодня писал бы о кровожадных нацистах.

Это всего два ярких примера, но все написанное применимо к любому русскому художнику.