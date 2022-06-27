Если бы хотел, уже уволил бы, - Зеленский о Баканове

Смена руководства любого правоохранительного органа в Украине будет зависеть от результатов их инспекции. Это касается и главы СБУ Ивана Баканова, об отставке которого появилась информация в СМИ.

Инспекция проверит работу главы СБУ и других силовиков

Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время брифинга с лидером Молдовы Майей Санду, сообщает 24 канал. Глава государства отметил, что уволил бы Баканова, если бы хотел, однако для этого существует инспекция, которая проверит работу главы СБУ и других правоохранительных органов.

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Что касается руководителя Службы безопасности Украины: во-первых, если бы я захотел его уволить, я бы его уволил, а во-вторых, у нас проходит инспекция всех правоохранительных органов сейчас. Именно потому, что 24 февраля произошло полномасштабное вторжение России на нашу землю,

– сказал Зеленский.

Зеленский поддерживает реформу СБУ

. Издание Politico 24 июня со ссылкой на источники сообщило, что президент Зеленский якобы намерен уволить Баканова из-за ряда неудачных операций и потерь в Херсоне.

Глава государства обратил внимание на то, что некоторые представители тех или иных правоохранительных органов "куда-то подевались вместо того, чтобы быть на месте и защищать свое государство и народ".

Президент рассказал, что ездит по областям Украины и заслушивает доклады, почему те или иные работники правоохранительных органов не были на рабочем месте во время российского вторжения.

Поэтому смена руководства любого правоохранительного органа зависит только от этого. Чем я и занимаюсь,

– сказал он.

Зеленский подчеркнул, что поддерживает реформу СБУ, которая необходима для сближения с Европейским Союзом. В то же время, он отметил, что Украина осуществляет реформу для себя, а не для ЕС.

"Закон о реформе был проголосован в первом чтении. Правда, это было до войны. Война вносит коррективы. Мы будем продолжать (реформу – 24) на пути в ЕС. Но я еще раз подчеркиваю, мы проводим реформы для себя, а не для Европейского. Союза", – резюмировал президент.

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