Если бы мы хотели поставить Украину на колени, сделали бы это с Путиным за сутки, – Лукашенко

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не собирается вводить санции против Украины. Впрочем пригрозил, что отказ от белорусской электроэнергии больно ударит по нашей стране.

Мол, 35% импорта в Украину поступает из Беларуси, 35 – 40% – из российской компании "Роснефть". Об этом самопровозглашенный президент Беларуси рассказал во время "Прямой линии".

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Лукашенко: Украине не стоит играть санкционным оружием

"Если бы мы хотели вас поставить на колени, будем откровенны, мы бы это сделали в течение суток вместе с Путиным, которого вы не любите. Мы бы перестали вам поставлять горюче-смазочные материалы. И завтра на вилах вынесли бы и Зеленского, и всех остальных", – подчеркнул он.

Украинский журналист спросил Лукашенко, будут ли касаться ограничения электроэнергетической отрасли. Тот ответил, что в Беларуси есть даже избыток электроэнергии, которую можно импортировать в Украину. Но в очередной раз продлил риторику, что Украина "ведет себя слишком подло, когда ей надо".

Как мне недавно доложили, у вас перестали работать 7 каких-то установок. Нужна была поддержка – обратились к нам. Мы вам продали электроэнергию где-то на 25 миллионов долларов. Пожалуйста, покупайте,

– отметил диктатор.

По его словам, Украине не стоит играть санкционным оружием. Ведь якобы наше государство очень зависимо от Беларуси, поэтому в этом вопросе надо быть аккуратными.

Что наговорил Лукашенко об Украине во время пресс-конференции