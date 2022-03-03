Если бы не был президентом, был бы в теробороне, стрелял, но не складывал оружие, – Зеленский

Владимир Зеленский признался, что если бы не был Президентом Украины, вступил бы в ряды теробороны. Ни при каких условиях он не сложил бы оружие.

Зеленский отметил, что сегодня он гарант не только Конституции, но и своего народа, сообщает 24 канал. Украинский лидер подчеркнул: он – человек мира. Но сегодня Украина защищает свое.

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Если бы я не был президентом, я бы сегодня был в территориальной обороне. Я давал бы продукты, стрелял бы, помогал бы, я делал бы то, что мне говорили. Но если бы мне сказали: ты должен сложить оружие, я бы это не сделал,

– заявил Зеленский.

Президент подчеркнул: мы ничего не забираем, мы защищаем Украину.

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