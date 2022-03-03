Зеленський зауважив, що сьогодні він є гарантом не лише Конституції, але й свого народу, повідомляє 24 канал. Український лідер наголосив: він – людина миру. Але сьогодні Україна захищає своє.

Зауважте Кінець світу вже стався, – Зеленський

Якби я не був президентом, я б сьогодні був в територіальній обороні. Я давав би харчі, стріляв би, допомагав би, я б робив те, що мені казали. Але якби мені сказали ультиматум: ти повинен скласти зброю, я б це не зробив,

– заявив Зеленський.

Президент наголосив: ми нічого не забираємо, ми захищаємо Україну.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.