Если бы не война в Украине, Джонсона отправили бы в отставку, – Саакян

Большинство депутатов поддержали британского премьер-министра Бориса Джонсона и выразили ему вотум доверия. Однако при других обставных его отправили в отставку.

В частности, это произошло бы, если бы в Украине не шла война. Об этом 24 каналу сказал политолог Олег Саакян.

К слову , Джонсон отреагировал на результаты голосования за вотум доверия к нему .

Однако даже если бы вдруг Джонсона отправили в отставку, ситуация для Украины кардинально от этого не изменится, считает специалист. Однако поддержка Украины может серьезно снизиться.

То есть общий тренд останется тот же, но об активности будет меньше. Потому что именно позиция Бориса Джонсона является определяющим фактором политики Великобритании.

– считает Саакян.

Вместе с тем, 4 из 10 членов консервативной партии выступили против. Так что фактически Украина спасла Джонсона от отставки.

"Поведение Джонсона, его действия, спасли его от, казалось, неизбежной отставки. В других обстоятельствах, если бы не российско-украинская война, его бы отставили с высокой вероятностью", - добавил Саакян.

Почему в Великобритании хотели отстранить Джонсона

Консерваторы объяснили это тем, что потеряли веру к действующему премьер-министру страны Борису Джонсону после того, как узнали о вечеринке с его участием во время пандемии в мае 2020 года. Тогда премьер извинился за свой поступок, но письма от нардепов за назначение голосования о вотуме недоверия продолжали поступать.

На днях стало известно, что британские парламентарии собрали достаточное количество официальных писем с просьбой провести вотум доверия Джонсону.

Уже 6 июня депутаты провели голосование. В результате 211 политиков поддержали своего премьера, еще 148 выразили недоверие.

Отметим, что министерша иностранных дел Лиз Трасс поддерживала Джонсона и до оглашения вотума доверия. После голосования она в очередной раз поддержала главу британского правительства и подчеркнула, что пора браться за работу.

Лидер правительства отметил, что оно удовлетворено таким решением депутатов. По его словам, теперь британское правительство сможет дискутировать исключительно о вещах, которые беспокоят народ Великобритании, а не о внутренних расстройствах политиков.

Михаил Подоляк тоже прокомментировал голосование за вотум доверия Борису Джонсону. В частности, назвал британского премьера большим другом Украины.

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