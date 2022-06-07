Зокрема, це сталося б, якби в Україні не тривала війна. Про це 24 каналу сказав політолог Олег Саакян.

До слова Джонсон відреагував на результати голосування за вотум довіри до нього

Однак навіть якщо раптом Джонсона таки відправили б у відставку, ситуація для України кардинально від цього не зміниться, вважає фахівець. Однак підтримка України може серйозно зменшитись.

Тобто загальний тренд залишиться той самий, але проактивності буде менше. Тому що саме позиція Бориса Джонсона є визначальним чинником політики Великої Британії,

– вважає Саакян.

Разом з тим, 4 з 10 члена консервативної партії виступили проти. Тож, фактично, Україна врятувала Джонсона від відставки.

"Поведінка Джонсона, його дії, врятували його від, здавалося, неминучої відставки. За інших обставин, якби не російсько-українська війна, його б таки відставили з високою вірогідністю", – додав Саакян.

Чому у Великій Британії хотіли відсторонити Джонсона

Консерватори пояснили це тим, що втратили віру до чинного прем’єр-міністра країни Бориса Джонсона після того, як дізнались про вечірку з його участю під час пандемії у травні 2020 року. Тоді прем'єр вибачився за свій вчинок, але листи від нардепів за призначення голосування про вотум недовіри продовжували надходити.

Днями стало відомо, що британські парламентарії зібрали достатню кількість офіційних листів із проханням провести вотум довіри для Джонсона.

Вже 6 червня депутати провели голосування. В результаті 211 політиків підтримали свого прем'єра, ще 148 висловили недовіру.

Зауважимо, що міністерка закордонних справ Ліз Трасс підтримувала Джонсона і до оголошення вотуму довіри. Після голосування вона вчергове підтримала главу британського уряду й наголосила, що настав час братися за роботу.

Лідер уряду зауважив, що він задоволений таким рішенням депутатів. За його словами, тепер британський уряд зможе дискутувати винятково про речі, які турбують народ Великої Британії, а не про внутрішні чвари політиків.

Михайло Подоляк теж прокоментував голосування за вотум довіри для Бориса Джонсона. Зокрема назвав британського прем'єра великим другом України.

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