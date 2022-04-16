Если бы Папа Римский приехал в Мариуполь и стал вывозить людей, Путин бы не стрелял, – политолог

Мариуполь продолжает жить в блокаде, там ежедневно умирают десятки людей. Политолог считает, что если бы Папа Римский приехал в Мариуполь и начал вывозить людей, то Путин просто не смог бы издать приказа стрелять.

Такое мнение высказал директор программ практической политики ИПО, политолог Александр Солонтай в эфире 24 канала.

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Солонтай считает, что если бы Папа Римский приехал в Мариуполь и выводил жителей, то оккупанты не расстреливали бы колонны людей.

По его словам, даже Путина можно поставить в такую ситуацию, когда он не может отдать приказ стрелять.

Если бы Папа Римский приехал туда (в Мариуполь – 24 канал) и начал вывозить людей, то в церкви его бы при жизни сделали святым, как понтифика. В этой ситуации у Путина не будет возможности стрелять, он просто не сможет этого сделать. У него сработает эта крайняя граница,

– заявил Солонтай.

Политолог добавил, что он восхищается нашими защитниками в Мариуполе. "Они совершили чудо в военном плане и выдержали все. Бойцы за 50 дней доказали, что они невероятные", – добавил он.

К слову, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пригласил Папу Римского посетить Украину. Кулеба во второй раз повторил приглашение президента Владимира Зеленского. По его мнению, визит Папы Римского может стать для украинцев "лучом света".

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