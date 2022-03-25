Если бы Россия знала, что у нас их ждет такое, они бы точно побоялись сюда идти, – Зеленский

Украинские защитники уже месяц героически защищают нашу страну от российских оккупантов. По словам президента Владимира Зеленского, если бы захватчики знали, что их ожидает такое яростное сопротивление, они побоялись бы идти на войну против Украины.

Президент рассказал об этом в своем обращении, сообщает 24 канал. По его словам, хоть уже настала ночь, работа не завершается.

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Оккупанты не надеялись встретить такое героическое сопротивление украинцев

Зеленский отметил, что Украина должна двигаться вперед – к нужному всем миру. С каждым днем ​​сопротивления защитники приближают нашу победу.

"Ведь в этой войне просто нельзя без победы. Так оно и будет. И нельзя останавливаться даже на минуту. Потому что каждая минута – это о нашей судьбе, это о нашем будущем. О том, жить ли нам", – отметил президент.

Он добавил, что начался 30-й день войны. Уже месяц украинцы сражаются с российскими оккупантами.

Если бы в России знали, что их ждет такое, я уверен, они точно побоялись бы сюда идти. За этот месяц мы удержали все основные направления российских ударов,

– заметил Зеленский.

Кроме того, по словам президента, мир применил против страны-террористки разрушительные санкции. Этот процесс давления на Россию еще не завершился, поскольку украинское правительство продолжает договариваться о новых ограничениях для России.

Смотрите обращение Владимира Зеленского:

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