Если бы Трамп был президентом, Путин сидел бы сейчас в Киеве, – Харрис

Камала Харрис заявила, что если бы Дональд Трамп был президентом, то Владимир Путин "сидел бы сейчас в Киеве". По ее словам, мирный план Трампа означает капитуляцию Украины.

Соответствующее заявление вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии сказала в интервью CBS News. Таким образом Харрис повторила свои слова, сказанные во время дебатов с республиканцем.

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Камала Харрис раскритиковала Трампа

В интервью Камала Харрис раскритиковала своего оппонента на президентских выборах Дональда Трампа.

Дональд Трамп, если бы он был президентом, Путин сидел бы сейчас в Киеве. Давайте проясним это. Он говорит: "О, он может покончить с этим в первый день". Вы знаете, что это такое? Это капитуляция,

– заявила политик.

Интересно, что экс-премьер Британии Борис Джонсон ранее высказывал противоположное мнение. Он убежден, что Дональд Трамп не допустит поражения Украины в случае победы на нынешних выборах в ноябре.

По словам Джонсона, непредсказуемости Трампа было бы достаточно, чтобы убедить Путина не идти на риск войны с суверенной страной.

"Одним из преимуществ Трампа является его абсолютная непредсказуемость. Это одна из причин, почему я смотрю на то, как он действительно вел себя в международных делах, и сравниваю это с тем, что люди говорят о нем",

– объяснил британский политик.

К слову, в этом же интервью Камала Гаррис заявила, что не встретилась бы с Владимиром Путиным по поводу окончания войны в Украине без представителей из Киева. Она уверена, что такие вопросы не могут решаться без украинской стороны.