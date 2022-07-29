Если через месяц не найдем пути экспорта, аграрии могут вдвое сократить посевы, – эксперт

Поддержка зернового соглашения послами, прибывшими в Одессу – это их уверенность в том, что его будет достаточно. Для Украины, которая зависит от иностранной помощи, это очень хороший сигнал о том, что у нас есть поддержка международного сообщества.

Об этом 24 каналу рассказал президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев. Он также отметил, что все аграрии, трейдеры и вся Украина надеется на то, что это соглашение таки заработает.

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Но для того, чтобы экспорт восстановился на полную мощность, нужно посмотреть, как будут работать зерновые коридоры.

Николай Горбачев президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) По моей информации, первые суда уйдут из порта Черноморска, ждем этого уже сегодня-завтра. И я уверен, что это даст хороший сигнал, но стоимость новых нагрузок очень высока. Эта цена может быть снижена только по результатам первых трех конвоев.

Специалист отмечает, что при условии удачных переправ мы действительно можем увидеть почти тот экспорт, который был .

. У нас остается еще один заблокированный порт в Николаеве, который отгружал около 15-17 миллионов тонн зерна ежегодно.

"Сейчас пришло время, когда мы должны думать, как мы можем помочь нашим аграриям в решении логистических проблем", - говорит Горбачев.

По его мнению, если мы решим эти вопросы в течение месяца, аграрии не бросят землю и будут засевать озимые.

Если же за месяц мы не найдем пути для эффективного экспорта, то аграрии могут сократить вдвое площади посева, к сожалению,

– говорит президент ассоциации.

Как утверждает Николай Горбачев, для Украины, это не очень большой риск, потому что наши годовые потребности в хлебе – не более 4 миллионов тонн зерна , это лишь 1/5 из того, что засевают наши аграрии.

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