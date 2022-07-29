Про це 24 каналу розповів президент Української зернової асоціації Микола Горбачьов. Він також зазначив, що всі аграрії, трейдери та вся Україна, сподівається на те, що ця угода таки запрацює.

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Але для того, аби експорт відновився на повну потужність, потрібно побачити, як працюватимуть зернові коридори.

Микола Горбачьов президент Української зернової асоціації (УЗА) За моєю інформацією, перші судна підуть із порту Чорноморська, чекаємо на це вже сьогодні-завтра. І я впевнений, що це дасть добрий сигнал, але вартість нових навантажень дуже висока. Ця ціна може бути знижена лише за результатами перших трьох конвоїв.

Фахівець зазначає, що за умови вдалих переправ, ми справді можемо побачити майже той експорт, який був.

Зверніть увагу. У нас залишається ще один заблокований порт у Миколаєві, який відвантажував приблизно 15-17 мільйонів тон зерна щороку.

"Зараз настав той час, коли ми повинні думати, як ми можемо допомогти нашим аграріям у вирішенні логістичних проблем", – каже Горбачьов.

На його думку, якщо ми вирішимо ці питання впродовж місяця, аграрії не полишать землю і будуть засівати озимі.

Якщо ж за місяць ми не знайдемо шляхів для ефективного експорту, то аграрії можуть скоротити вдвічі площі посіву, на жаль,

– каже президент асоціації.

Як стверджує Микола Горбачьов, для України, це не є дуже великим ризиком, бо наші річні потреби у хлібі – не більше 4 мільйонів тон зерна, це лише 1/5 із того, що засівають наші аграрії.

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