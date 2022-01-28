Если другие государства предложат Украине оборонный союз, то мы готовы, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова создать оборонный союз с другими государствами. Наша страна примет такое предложение, если оно будет.

Для Украины важны любые сигналы, в частности инвестиции иностранного бизнеса. Но президент обратил внимание, что других союзов по безопасности, кроме НАТО, Украина не видит.

Если те или иные государства готовы предложить Украине союз безопасности, оборонного или другого формата, то мы готовы к таким переговорам. Тогда Украина сможет рассчитывать на реальную и мощную помощь в любой сложной ситуации,

– сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина работает над столь важными вещами. Президент также обратил внимание, что в случае войны армия никакой страны не будет готова защищать наше государство.

"Если Украину взять в НАТО, а потом что-то случится, то нужно будет защищать. Это серьезные вызовы для Альянса. Некоторые страны ЕС так думают и не хотят рисковать, предоставив нам членство", – заявил президент.

Он также предупредил: если эта война начнется, она будет на границах некоторых стран НАТО и будут провокации.

Вступление Украины в НАТО

Владимир Зеленский прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО. По его словам, решение этого вопроса зависит не от нашего государства.

Впрочем, Украина хочет от НАТО конкретики, чтобы знать на что рассчитывать. Именно поэтому в первую очередь наше государство требует от Альянса гарантий безопасности.

Глава МИД Дмитрий Кулеба ответил Германии относительно того, что якобы вопрос вступления Украины в НАТО "не в повестке дня". Украинский министр объяснял, какие бы действия со стороны страны были бы положительным сигналом.

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