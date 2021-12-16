Морозы -15 в феврале: Витренко объяснил, что может привести к критической ситуации в энергетике

Юрий Витренко заявил, что будет, если в Украину придут морозы до -15 градусов. В частности сказал, что будут проблемы.

Однако, по словам председателя правления "Нафтогаза", они такие же, какие могли быть несколько лет назад. Об этом Витренко заявил в эфире программы 16 декабря.

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Витренко рассказал, что будет в Украине в случае сильных морозов

Юрий Витренко пояснил, что в энергетике всегда есть риск того, что будут проблемы.

Если в феврале будут 2 недели в Украине морозы по 15 градусов, то действительно будут проблемы. Но они были бы такие же, как три года назад и десять лет назад. Потому что нет таких энергетических систем в мире, которые бы проектировались для того, чтобы не было никаких проблем, несмотря на температуру,

– заявил Витренко.

Он заверил, что в для того, чтобы избежать проблем, нужны нереальные запасы газа и хранилища, которые были бы неограниченны относительно суточной мощности отбора. Глава правления "Нафтогаза" пояснил, что это слишком дорого и даже самые дорогие страны мира не могут себе позволить такой роскоши.

В украинских хранилищах большие запасы газа, чем обычно

Юрий Витренко пояснил, – чтобы предотвратить проблему в Украине, сейчас запасы газа больше, чем обычно.

"Мы прогнозируем, например, на 1 января на 3% больше запасов газа, чем средние в 2015 – 2019 годов. Угля, да, критически малы запасы, меньше, чем обычно, но сейчас идет много угля", – сказал Юрий Витренко.

Чиновник рассказал, что не может говорить всего, но уголь есть и для "Центрэнерго", если им нужно.