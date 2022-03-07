Если хотим избежать Третьей мировой, – президент Литвы призвал помочь Украине техникой
Источник:LRT
Во всем мире понимают важность помощи Украине в противостоянии России. В очередной раз к мировому сообществу обратился и президент Литвы.
Во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, Гитанас Науседа отметил, что Украине необходимо предоставить военную технику.
Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий
Помощь Украине позволит избежать Третьей мировой войны
Если хотим избежать Третьей мировой войны, то должны сделать это сейчас,
– подчеркнул он.
Он добавил, что сейчас очень важно всеми возможными способами помочь Украине. Президент Литвы подчеркнул, что Россия в долгосрочной перспективе будет угрожать как союзникам НАТО, так и всей Европе.
Эта угроза будет сохраняться вне зависимости от завершения военного вторжения России в Украину. Мы должны серьезно подготовиться к защите,
– подчеркнул он.
Напомним, что накануне страны НАТО получили "зеленый свет" на поставку истребителей Украине. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью. Так он ответил на вопрос, может ли, например, Польша передать истребители Украины.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!