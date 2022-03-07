Під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, Ґітанас Науседа наголосив на тому, що Україні необхідно надати військову техніку.

Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Допомога Україні дозволить уникнути Третьої світової війни

Якщо хочемо уникнути Третьої світової війни, маємо зробити це зараз,

– наголосив він.

Він додав, що зараз дуже важливо всіма можливими способами допомогти Україні. Президент Литви підкреслив, що Росія у довгостроковій перспективі загрожуватиме як союзникам НАТО, так і всій Європі.

Ця загроза зберігатиметься незалежно від завершення воєнного вторгнення Росії в Україну. Ми повинні серйозно підготуватися до захисту,

– підкреслив він.

Нагадаємо, що напередодні країни НАТО отримали "зелене світло" на постачання винищувачів Україні. Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю. Так він відповів на питання, чи може, наприклад, Польща передати винищувачі Україні.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!