Если хотите жить нормально – надо здесь воевать, – Барамидзе обратился к народам мира

В мире есть немало государств, которые страдают от режима Владимира Путина. Однако часть из этих народов сейчас просто "отсиживаются".

Об этом в эфире 24 канала заявил грузинский политик, член политсовета партии "Единое национальное движение" Гиорги Барамидзе.

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"Если эти народы хотят жить нормально – они должны здесь (в Украине – 24 канал) воевать. Исторически, ни один народ не имеет свободы, если не сумел ее вовремя отстоять", – подчеркнул грузинский политик.

Он убежден, что именно поэтому представители некоторых народов должны сейчас быть в Украине. Именно сейчас в войне в Украине решается судьба всей Европы и цивилизованного мира.

По его мнению, государства мира должны помогать Украине. В частности, закрыть небо над украинской территорией или хотя бы предоставить военную технику и оружие.

Барамидзе о поддержке мира Украине: смотрите видео