Об этом рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко во время телемарафона, передает 24 канал.

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По его словам, весь мир увидел, что было с кораблем "Москва".

И ответ будет такой же, если российские корабли подойдут к Мариуполю,
– заявил мэр города.

Бойченко добавил, что оккупанты разрушили 90% жилых домов в Мариуполе, из них более 60% – это прямые попадания снарядов.

Ситуация в Мариуполе: главное

К слову, многие украинцы предъявляют обвинение властям за то, что они, якобы не хотят деблокировать Мариуполь. Но на самом деле это нелегкая задача. Алексей Арестович подчеркнул, что сейчас освободить город военным путем невозможно.

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