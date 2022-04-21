Об этом рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко во время телемарафона, передает 24 канал.

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По его словам, весь мир увидел, что было с кораблем "Москва".

И ответ будет такой же, если российские корабли подойдут к Мариуполю,

– заявил мэр города.

Бойченко добавил, что оккупанты разрушили 90% жилых домов в Мариуполе, из них более 60% – это прямые попадания снарядов.

Ситуация в Мариуполе: главное

В Мариуполе ситуация ухудшается с каждым днем . Россия постоянно обстреливает город из артиллерии, а также наносит ракетные и авиаудары. Мариуполь полностью разрушен. Завод "Азовсталь" также разбомблен. Под завалами остаются сотни людей.

. Россия постоянно обстреливает город из артиллерии, а также наносит ракетные и авиаудары. Мариуполь полностью разрушен. Завод "Азовсталь" также разбомблен. Под завалами остаются сотни людей. Россияне убили тысячи мирных жителей и отвезли в город мобильные крематории, чтобы скрыть свои преступления. Владимир Зеленский подчеркнул, что в случае гибели защитников Мариуполя на переговорах с Россией можно будет поставить точку.

Президент также сообщал, что Украина готова к любым форматам обмена людей из Мариуполя. В частности, предлагали обменять украинских гражданских и военных в городе на российских пленных и даже Медведчука. "Азов" готов к эвакуации при поддержке третьей стороны.

К слову, многие украинцы предъявляют обвинение властям за то, что они, якобы не хотят деблокировать Мариуполь. Но на самом деле это нелегкая задача. Алексей Арестович подчеркнул, что сейчас освободить город военным путем невозможно.

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