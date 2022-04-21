Про це розповів міський голова Маріуполя Вадим Бойченко під час телемарафону, передає 24 канал.

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За його словами, весь світ побачив, що було з кораблем "Москва".

І відповідь буде така ж, якщо російські кораблі підійдуть до Маріуполя,
– заявив мер міста.

Бойченко додав, що окупанти зруйнували 90% житлових будинків у Маріуполі, з них понад 60% – це прямі влучення снарядів.

Ситуація в Маріуполі: головне

До слова, багато українців висувають звинувачення владі за те, що вона, мовляв, не хоче деблокувати Маріуполь. Але насправді це нелегке завдання. Олексій Арестович наголосив, що зараз звільнити місто військовим шляхом неможливо.

Відео до теми – Арестович відповів, що відбувається на "Азовсталі" у Маріуполі