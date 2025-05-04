Если кто-то им верит, пусть попробуют это на себе, – Зеленский о возможных провокациях России

Россия может прибегнуть к провокациям на 9 мая, ведь это в стиле окупантов. Кроме того, несмотря на заявления о "перемирии", российская армия усиливает штурмы на фронте.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг Владимира Зеленского и Петра Павела по итогам встречи в Праге.

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Зеленский высказался относительно провокаций на 9 мая

На пресс-конференции журналисты напомнили, что днями ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые прибудут в Москву на парад 9 мая. Поэтому журналисты поинтересовались, могут ли быть провокации от России.

В ответ Владимир Зеленский отметил, что Украина понимает, что ее сосед – Россия и на что готова страна-агрессор ради каких-то радикальных политических дивидендов внутри своего государства. Комментируя так называемое "майское перемирие", президент Украины отметил, что это не первые обещания Кремля о якобы "прекращении огня".

Так, на Пасху Россия уже обещала режим прекращения огня и давала сигналы США, что якобы готова к миру. Однако во время так называемого "пасхального перемирия" российская армия совершила более 100 штурмов на фронте.

Поэтому Зеленский считает, что до 9 мая Россия может прибегнуть к различным провокациям, ведь это в стиле Кремля. Президент Украины добавил, что сейчас Москва хочет прекращения огня, но в то же время сегодня на фронте произошло наибольшее количество штурмов за последние месяцы.

Веры нет. Провокации могут быть, но это зависит от россиян. Если кто-то им еще верит, то пусть это попробуют на себе,

– заявил Зеленский.

Во время пресс-конференции Зеленский также заявил, что стоит усилить давление на Россию, иначе агрессор не пойдет на реальные шаги по завершению войны. Президент Украины также отметил, что российскому диктатору "следует не танками щеголять на параде, а думать об окончании войны".