Если люди хотят жить в деревне с названием Спокойствие – это их право, – языковой омбудсмен

Языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что на карте Украины не может быть русифицированных названий. Поэтому он выступает за переименование ряда населенных пунктов.

Языковой омбудсмен активно поддерживает инициативу переименования населенных пунктов с российскими названиями. Это должно помочь защитить украинский язык. Об этом Тарас Креминь заявил в интервью.

Важно Первомайск, Южное и другие: в Украине могут переименовать города с российскими названиями

Важна защита языка в топонимике

Тарас Креминь убежден, что в Украине не должно быть городов с российскими названиями. Они должны быть украинскими. Местные жители, по словам омбудсмена, могут положительно относиться к названию Спокойствие или Южное, но власти должны защищать язык во всех сферах, в частности в топонимике.

Если жителям нравится жить в селе Спокойствие, Охотничье, Первомайское, Луч, Южное, это их право, их удовольствие. Однако пора, как мне кажется, защищать украинский язык и в топонимике, и в применении его в разных сферах,

– заявил Креминь.

Языковой омбудсмен поддерживает не только переименование деревень, но и городов по той же причине. Одним из таких является Первомайск Николаевской области.

Предварительное заявление омбудсмена