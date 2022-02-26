Если можете останавливать и уничтожать оккупантов – делайте это, – Зеленский украинцам

В каждом украинском городе оккупанты получают жесткий отпор от ВСУ. Владимир Зеленский призвал обычных украинцев тоже останавливать и уничтожать врагов.

По словам президента, Вооруженные Силы Украины делают все, чтобы остановить и уничтожить оккупантов.

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Зеленский посоветовал каждому украинцу помнить то, что надо уничтожать врага.

Если можете останавливать и уничтожать оккупантов – делайте это. Все, кто может вернуться в Украину, – возвращайтесь, чтобы защитить Украину. А потом у нас будет много работы, чтобы отстроить,

– заявил Зеленский.

Кроме того, президент обратился к украинцам.

"Все, кто может защищать Украину за рубежом, делайте это целенаправленно, слаженно и непрерывно! Все друзья Украины, кто хочет присоединиться к защите, – приезжайте, мы дадим вам оружие! Все детали, как это реализовать, будут дополнительно объявлены в ближайшее время", – добавил он.

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