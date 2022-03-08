Если мужчина не поздравил с 8 марта: россиянки, обратите внимание на "тревожный колокольчик"

Международный женский день, отмечаемый в России 8 марта, всегда был особенным, практически "скрепным" праздником. В этот день русские мужчины традиционно ищут возможность поздравить своих любимых.

Россия уже 13-й день ведет циничную войну против Украины. Множество россиянок, очевидно, не получат никаких поздравлений от своих мужчин в этот день.

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Почему россиянки могут не получить поздравлений с 8 марта

Россиянки, если ваш супруг, сын, брат или отец является военнослужащим, росгвардейцем или полицейским, если он в феврале этого года уехал на учебу или в командировку и не поздравил вас с праздником – это очень тревожный сигнал.

Скорее всего, ваш родственник находится в Украине, где убивал украинских женщин и детей, а сейчас, вероятнее всего, мертв или находится в плену,

– сообщает Главное управление разведки МО Украины.

Если вам все еще важен ваш родственник – возможно, есть еще шанс его спасти!

Что делать

Обратитесь непосредственно к его командованию с запросом. Если вам не ответили, обращайтесь к старшим начальникам. Если молчат – БИНГО! Ваш родственник – в Украине.

Если вы намерены его спасти, то приезжайте в Украину. Возможно, ваш родственник – невероятный счастливчик, и ему удалось попасть в плен украинских военных. Может, еще не поздно его спасти!

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