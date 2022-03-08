Росія вже 13 день веде цинічну війну проти України. Безліч росіянок, очевидно, не отримають жодних привітань від своїх чоловіків цього дня.

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Чому росіянки можуть не отримати привітань з 8 березня

Росіянки, якщо ваш чоловік, син, брат або батько є військовослужбовцем, росгвардійцем або поліцейським, якщо він у лютому цього року поїхав на навчання або у відрядження і не привітав вас зі святом – це дуже тривожний сигнал.

Скоріш за все, ваш родич перебуває в Україні, де вбивав українських жінок і дітей, а зараз, найімовірніше, мертвий або перебуває у полоні,

– повідомляє Головне управління розвідки МО України.

Якщо вам все ще важливий ваш родич – можливо, ще є шанс його врятувати!

Що робити

Зверніться безпосередньо до його командування із запитом. Якщо вам не відповіли, звертайтесь до старших начальників. Якщо мовчать – "БІНГО"! Ваш родич – в Україні.

Якщо ви маєте намір його врятувати, то приїжджайте в Україну. Можливо, ваш родич – неймовірний щасливчик, і йому пощастило потрапити у полон українських військових. Можливо, ще не пізно його врятувати!

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