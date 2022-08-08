Если мы пойдем на переговоры с россией, ее аппетиты увеличатся, а война продолжится, – Подоляк

Садиться за стол переговоров с россией прямо сейчас нет смысла. Если возобновить дискуссию, кремль захочет закрепить за собой захваченные украинские земли.

россия станет более агрессивной, если получит желаемое

Такое мнение высказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. Он отметил, что консенсус сейчас найти невозможно.

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Для россии очень важно закрепить за собой захваченные территории. Для Украины дискуссия в этих условиях невозможна. Если переговоры состоятся сегодня, россия захочет закрепить Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области.

– подчеркнул Подоляк.

По его словам, это означает, что аппетиты россии возрастут, и через некоторое время война продолжится. В таком случае россия станет гораздо более агрессивной на европейском рынке и уровень жизни европейцев упадет.

Если россия не проиграет, она будет продолжать провоцировать Европу в таких анклавах, как Приднестровье, Грузия и Северный Казахстан.

– отметил политик.

Именно поэтому важно изгнать российские войска с Украины, чтобы москва изменила свою агрессивную политическую систему.

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Что нужно Украине, чтобы возобновить переговоры с россией

Ранее Подоляк говорил, что Украине нужно иметь правильную переговорную позицию, а состоит она из нескольких составляющих:

дальнобойной артиллерии, РСЗО и ATAСMS, чтобы уничтожить российскую логистику;

противовоздушной и противоракетной обороны, чтобы защитить города;

ударных беспилотников;

бронетехники для контрнаступлений.

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