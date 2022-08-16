Если начинаешь войну в другом государстве, в нее провалится и твоя, – Подоляк о взрывах в курске

На территории курской области тоже неспокойно – случилось несчастье с линиями электропередач. Такова цена войны, которую россия принесла в Украину и дальше таких неожиданностей будет только больше.

Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он также отметил, если начинаешь большую, масштабную и кровавую войну в соседнем государстве, то, безусловно, твое государство будет постепенно проваливаться в эту войну тоже.

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"Невозможно то, что оккупант зайдет в какую-то страну, будет убивать и творить бесчинства, а у него дома праздники будут гулять, это не так. У российской элиты действительно такой интеллект, когда они думали, что действительно могут массово убивать в Украине и им за это ничего не будет", – убежден Михаил Подоляк.

Также следует отметить, что у россиян руки традиционно растут из одного места. Поэтому все аварии, взрывы, работа ПВО – это последствия неправильного роста рук,

– добавляет Подоляк.

И последнее, что нужно заметить, по словам Подоляка – так работает карма. Все эти люди, которые отчаянно кричат о том, что нужно как можно больше убивать украинцев, все заплатят большую цену.

Михаил Подоляк советник главы Офиса Президента Украины Протестные настроения в россии будут только нарастать, потому что многие люди из россии понимают, к чему ведет эта война. Пока российские войска будут продолжать уничтожать Украину, российские "партизанчики" будут делать то же самое у себя в стране.

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