"Если не будет форс-мажоров": Кулеба заинтриговал новостями о вступлении Украины в ЕС

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба пообещал до конца недели хорошие новости по вопросу вступления Украины в ЕС. Он также напомнил, что ранее уже анонсировал: до конца этого года Украина может открыть переговоры о своем членстве в союзе.

Пока Кулеба не может разглашать детали об ожиданиях Украины относительно отчета ЕС о результатах подготовки к вступлению, но пообещал новости, которые "будут иметь положительный эффект". Об этом он рассказал в эфире телемарафона, сообщает 24 Канал.

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По его словам, украинские власти работали над тем, чтобы выполнить все, что нужно, а президент контролировал это.

Я не раз говорил, если не будет никаких форс-мажоров, то до конца этого года Украина откроет переговоры по членству в ЕС. Пока мы уверенно двигаемся к этой цели, но детали я не буду раскрывать,

– подчеркнул Кулеба.

К слову, Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз в 2022 году. Официальный Киев должен выполнить ряд условий, чтобы стать полноправным членом блока.

Свой отчет Европейский Союз должен предоставить 8 ноября. Он будет касаться не только Украины, но и других претендентов: Молдовы, Грузии, стран Западных Балкан.

Переговоры об украинском вступлении в ЕС могут стартовать в декабре

Недавно финский премьер Петтери Орпо тоже поддержал положительные ожидания Украины по этому вопросу. Он заявил, что переговоры между Евросоюзом и Украиной по членству могут начаться уже в декабре этого года. По его мнению, Украина достаточно хорошо продвинулась в выполнении задач, которые были поставлены перед ней со стороны западных партнеров.

Президент Европарламента также ожидает, что начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз начнется в конце 2023 года.

Президент Зеленский, в свою очередь, подчеркнул, что Украина практически реализовала семь рекомендаций Еврокомиссии.