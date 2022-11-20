Если не будет новых атак: в Yasno анонсировали приятные новости об отключении света

В течение выходных в Украине действовали графики стабилизационных отключений. Энергетики рассматривают сокращение периодов без электроэнергии.

Об этом написал гендиректор субхолдинга ДТЭК Yasno Сергей Коваленко. Он отметил, что 19 и 20 ноября действовали минимальные ограничения энергосистемы.

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"Привлечены минимальные ограничения, то есть отключали где-то по 1–2 раза вместо четырех. И это хорошо. Но на выходных потребление всегда меньше. И пока это не значит, что отключений станет меньше", – отметил Коваленко.

Как могут сократиться отключения

По словам Коваленко, четырехчасовых слотов достаточно для стабилизации энергосистемы. Пока этого хватает, чтобы ремонтировать поврежденные объекты. Однако все зависит от того, будут ли новые обстрелы.

Если атак на энергосети не будет, дефицит мощности равномерно распределят по всей стране. Это значит, что отключения будут везде, но понемногу. В частности, в Киевской области отключения сократятся примерно вдвое, а в группах графиков будут отключаться только определенные очереди,

– рассказал Коваленко.

Однако он подчеркнул – таких условий сейчас нет и графики отключений действуют. Если сеть будет повреждена или разрушена, то начнутся не только повременные стабилизационные отключения, но и экстренные.

"О полном отключении системы, или блэкауте с понедельника на 10 дней без света в Киеве речь не идет при текущей ситуации. Прошу дать еще немного времени на ремонт сетей нашим энергетикам. Поэтому утепляйтесь и старайтесь не пользоваться обогревателями излишне", – добавил Коваленко.

Отключений достаточно для стабилизации

Глава правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий в эфире национального телемарафона рассказал, что нужно иметь запасы воды, заряженные павербанки, чтобы комфортнее пережить отключение света. По его словам, отключение на 4 часа – это плановый стандартный промежуток, и его продолжительность не планируют увеличивать.

"Пока нам хватает этих промежутков. Они уменьшаются, когда нам нужно меньше ограничивать потребителей", – сказал Кудрицкий.

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