Тогда Путин может прийти и умереть, – Зеленский озвучил гарантии безопасности, кроме НАТО

Владимира Зеленского во время первого дня Мюнхенской конференции спросили, есть ли другие варианты гарантий для Украины, кроме вступления в НАТО. Он сказал, что о них тоже уже много говорили.

В ответе Зеленский сосредоточился на том, что США и Европа должны быть едиными. Именно такое единство пугает Путина, и он пытается подорвать его. Война в Украине объединила государства по обе стороны Атлантики.

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В Украину могут зайти иностранные войска

Этот вопрос много раз обсуждали с Эммануэлем Макроном, в том числе и во время трехсторонней встречи Зеленский – Макрон – Трамп в Париже.

Если нас не возьмут в НАТО, мы сделаем НАТО в Украине. Но тогда надо вдвое увеличить количество солдат, нужно более 200 бригад,

– объяснил гарант.

Сейчас в России значительно больше людей, чем в Украине и Европе вместе взятых. Поэтому следует увеличивать европейское военное производство и армию в Европе.

По мнению Зеленского, не так важно, из какой страны будут миротворцы. Ведь единство Запада – это политический месседж для Путина.

В целом Украине нужно 1,5 миллиона воинов. Это позволит чувствовать себя в безопасности после перемирия и не бояться нового вторжения России.

Если в Украине будет столько же солдат, сколько у россиян, Путин будет бояться.

Но если он захочет прийти и умереть – пожалуйста. Я считаю, что западный контингент в Украине – это реальный план, реальные гарантии безопасности,

– сказал президент.

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