Если не НАТО: Зеленский ответил, имеет ли Украина "запасной" план по гарантиям безопасности

Владимир Зеленский заявил, что гарантией долгосрочной безопасности для Украины станет оружие, армия и пакет дальнобойных возможностей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью главы государства и первой леди для ТСН.

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Какие гарантии безопасности нужны Украине

У Владимира Зеленского спросили, имеет ли Украина "план Б" относительно действенных гарантий безопасности, кроме НАТО.

Президент Украины ответил, что для того, чтобы российское вторжение не повторилось, необходимо иметь соответствующее фактическое оружие, армию и пакет дальнобойных возможностей, что остановит Путина.

Остановит по факту, или он (Путин, – 24 Канал) будет знать, что у нас все это есть и это будет превентивно работать,

– объяснил Зеленский.

В интервью он также прокомментировал инициативы по размещению контингента европейских государств на территории Украины, в частности, соответствующие заявления Макрона.

Мы поддерживаем такую ​​инициативу, но одной Франции недостаточно. Мы бы не хотели, чтобы это была одна-две страны, если дойдет до этой инициативы,

– сказал Владимир Зеленский.

В то же время президент подчеркнул, что размещение европейских сил не исключает будущее Украины в НАТО. По его словам, соответствующую инициативу, вероятно, поддержит Великобритания и некоторые другие страны, о которых Зеленский договаривался пока не говорить в медиа.