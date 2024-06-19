Мобилизация в Украине: что грозит военнообязанным за неявку в ТЦК

Согласно новому закону о мобилизации, военнообязанные должны обновить военно-учетные данные. Также во время действия военного положения и общей мобилизации они должны прийти в ТЦК и СП, если получили повестку.

За неявку в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки предусмотрена ответственность. Адвокат рассказала, когда военнообязанные могут получить штраф, а когда им могут временно приостановить действие водительских прав, пишет 24 Канал.

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Когда военнообязанный может получить более 17 тысяч штрафа

Адвокат юридической компании "Приходько и Партнеры" Юлия Данилова" Юлия Данилова рассказала, что нарушением законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации считают ситуации, когда человек призывного возраста:

не стоит на учете,

вовремя не обновляет данные,

не приходит в ТЦК и СП по повестке.

В таком случае на военнообязанного составляют протокол совершения административного правонарушения в особый период (военное положение) по части 3 статьи 210-1 кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа:

для граждан – от 1000 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан – то есть от 17 000 до 25 500 гривен;

для юридических, должностных и служебных лиц, органов власти, предприятий, учреждений и организаций – от 2000 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан – то есть от 34 000 до 59 500 гривен.

Когда военнообязанному могут прекратить действие водительских прав

Штраф военнообязанный может не заплатить, если не пришел по повестке в ТЦК и СП по уважительной причине. Такой считается болезнь, препятствия техногенного характера, военные действия, смерть близких родственников. Однако о в военкомат об этом надо сообщить в течение 7 дней.

Новый закон о мобилизации, который вступил в силу 18 мая 2024 предусматривает, что все военнообязанные должны до 16 июля 2024 обновить военно-учетные данные.

Если человек призывного возраста не придет в ТЦК и СП по повестке, или не обновит данные в предоставленное время, то работники военкомата могут обратиться в полицию, чтобы военнообязанного доставили к ним.

В случае, если правоохранители не могут найти человека, то они присылают ему требование о выполнении своего долга заказным письмом через обычную почту.

Если почта не может вручить письмо под расписку или человек отказался его взять, то документ возвращается в ТЦК и СП с отметкой об этом.

Далее в течение 10 дней представители военкомата могут обратиться в суд. Они направляют просьбу, чтобы военнообязанному приостановили действие водительских прав до момента выполнения обязанности.